Зурабишвили сделала первое заявление после объявления коллегией нового президента Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на протесте в Тбилиси. Она сделала первое заявление после объявления экс-футболиста Михаила Кавелашвили новым президентом Грузии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками. Она поблагодарила участников акции протеста, которые не признают легитимность президентских выборов, состоявшихся в парламенте. "Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", - сказала президент. Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и не собирается покидать свой пост.