Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення колегією нового президента Грузії

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на протесті у Тбілісі. Вона зробила першу заяву після оголошення екс-футболіста Михаїла Кавелашвілі новим президентом Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі вийшла до учасників маршу матерів, рідні яких були затримані грузинськими силовиками. Вона подякувала учасникам акції протесту, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

"Нічого нема. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", - сказала президент.

Раніше Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів виборів і не збирається залишати свою посаду.