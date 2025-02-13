Чествование подвига. В Киеве презентовали демо-версию "Книги памяти погибших за Украину"

В Киеве презентовали демо-версию мемориальной платформы "Книга памяти погибших за Украину", которая содержит самую полную информацию о павших воинах и гражданских жертвах в зоне АТО/ООС. Обновленную платформу дополнят также профилями защитников, которые положили свою жизнь во время полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию проэкта в Facebook .

Что известно о проекте "Книги памяти"

"Книгу памяти погибших за Украину" создали в июле 2014 года. Сейчас в ней информация о 4 490 погибших во время АТО. Ведомости о них перенесут в обновленную версию, которая будет работать на новейших технологиях, гарантирующих надежную защиту данных.

Также добавят информацию о павших с 24 февраля 2022 года до сегодняшнего дня. Платформа будет доступна на украинском и английском языках. Ожидается, что работу над обновленной версией закончат в конце апреля, потом платформа станет доступной для всех пользователей.

"Мы начали "Книгу памяти" еще в июле 2014 года. Пришло время ее обновить. Уникальность этой платформы в том, что она содержит самую полную базу данных о павших военных до 2022 года", - рассказал военнослужащий и один из основателей платформы Максим Попов.

"Книга памяти погибших за Украину" станет не просто архивом, а пространством для чествования подвига воинов. Она будет содержать фотографии, биографические данные и истории погибших. Через личный кабинет пользователи смогут дополнять платформу - загружать информацию о героях, добавлять фотографии и воспоминания.

Обновленную версию дополнят информацией о погибших во время полномасштабной войны (фото предоставлено "Элеос-Украина")

Демо-версию мемориальной онлайн-платформы представила сеть "Элеос-Украина". Проект реализовали при поддержке Международного фонда "Відродження", а над его обновлением работала команда IT Brander.

"Важно, чтобы память о погибших чествовалась достойно. Когда-то, когда погибшего воина возвращали домой, это был не только траур, но и честь - он возвращался на щите. В обновленной версии мы отказались от темных цветов, ведь хотим, чтобы память о павших вызывала не скорбь, а давала силу жить дальше. Защитник даже после смерти остается живым. Защищает нас и ведет вперед своим примером", - отметил капеллан, глава правления ОО "Элеос-Украина" Сергей Дмитриев.

Сергей Дмитриев во время презентации (фото предоставлено "Елеос-Украина")

"Мы теряем свидетельства и свидетелей. Эта инициатива важна, ведь фиксация историй погибших помогает сохранить память и избежать манипуляций в будущем. Это напоминание о высокой цене, которую платит Украина за свою независимость", - отметила представитель МФ "Відродження" Ксения Шаповал.

Презентация демо-версии ставила цель получить обратную связь от общества и учесть его предложения перед окончательным запуском платформы.

В "Книге", кроме чествования памяти, также будет информация о сервисах для военных, ветеранов и их семей, в частности о социальной, психологической и юридической поддержке.