Стало известно, когда начнут хоронить героев на Национальном военном кладбище

Хоронить героев на Национальном военном мемориальном кладбище начнут в мае 2025 года. Оно будет расположено вблизи поселка Гатное, что под Киевом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Захоронения начнут в мае

"Мы должны наконец, на 12-м году войны, начать достойное, с необходимыми почестями, захоронение наших защитников и защитниц. Все сейчас происходит в соответствии с действующим законодательством. Мы планируем начать первые захоронения в мае этого года", - сказала чиновница.

Министр также добавила, что Минветеранов находится в постоянном контакте с семьями погибших защитников.

Отметим, что потребность в создании НВМК для чествования памяти павших героев была давно, активно обсуждать этот вопрос начали в 2022 году. Первый проект предлагал построить кладбище в урочище "Лысая гора", но из-за протеста активистов от этой затеи отказались. Затем рассматривали Быковню и Мархаловку, что под Киевом.

Концепт военного кладбища

На мемориальном кладбище защитников будут хоронить постепенно, и этот процесс продлится много лет. В будущем здесь будут иметь право быть похороненными и ветераны войны. Предусмотрено 136 419 мест для захоронений, из которых 131 199 - традиционные могилы, а 5 220 - места в колумбариях.

По словам главного архитектора проекта Сергея Дербина, концепция кладбища базируется на двух ключевых аспектах: особенностях территории, которая представляет собой лесную местность, и техническом задании на создание военного мемориального комплекса. Сочетание этих факторов и определило дизайн, который гармонично вписывается в природный ландшафт и соответствует современной военной эстетике.

Архитектурный стиль зданий не принадлежит ни к одному конкретному направлению. По словам архитектора, их вид будет вневременным, что позволит гибко интегрировать ключевые сооружения комплекса в будущем. Окончательный дизайн будут определять по результатам архитектурных конкурсов.

Что касается вида самих захоронений, работа над этим вопросом еще продолжается. Автор проекта говорит, что важно найти баланс между традиционными ритуалами и общественным запросом на уникальную идентичность военного мемориала, которая будет отличать его от гражданских кладбищ.

Так будет выглядеть НВМК (визуализация предоставлена Сергеем Дербиным)