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Стало известно, когда начнут хоронить героев на Национальном военном кладбище

Пятница 28 марта 2025 16:08
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Стало известно, когда начнут хоронить героев на Национальном военном кладбище Захоронения на НВМК должны начать в мае (визуализация предоставлена Сергеем Дербиным)
Автор: Василина Копытко

Хоронить героев на Национальном военном мемориальном кладбище начнут в мае 2025 года. Оно будет расположено вблизи поселка Гатное, что под Киевом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Захоронения начнут в мае

"Мы должны наконец, на 12-м году войны, начать достойное, с необходимыми почестями, захоронение наших защитников и защитниц. Все сейчас происходит в соответствии с действующим законодательством. Мы планируем начать первые захоронения в мае этого года", - сказала чиновница.

Министр также добавила, что Минветеранов находится в постоянном контакте с семьями погибших защитников.

Отметим, что потребность в создании НВМК для чествования памяти павших героев была давно, активно обсуждать этот вопрос начали в 2022 году. Первый проект предлагал построить кладбище в урочище "Лысая гора", но из-за протеста активистов от этой затеи отказались. Затем рассматривали Быковню и Мархаловку, что под Киевом.

Концепт военного кладбища

На мемориальном кладбище защитников будут хоронить постепенно, и этот процесс продлится много лет. В будущем здесь будут иметь право быть похороненными и ветераны войны. Предусмотрено 136 419 мест для захоронений, из которых 131 199 - традиционные могилы, а 5 220 - места в колумбариях.

По словам главного архитектора проекта Сергея Дербина, концепция кладбища базируется на двух ключевых аспектах: особенностях территории, которая представляет собой лесную местность, и техническом задании на создание военного мемориального комплекса. Сочетание этих факторов и определило дизайн, который гармонично вписывается в природный ландшафт и соответствует современной военной эстетике.

Архитектурный стиль зданий не принадлежит ни к одному конкретному направлению. По словам архитектора, их вид будет вневременным, что позволит гибко интегрировать ключевые сооружения комплекса в будущем. Окончательный дизайн будут определять по результатам архитектурных конкурсов.

Что касается вида самих захоронений, работа над этим вопросом еще продолжается. Автор проекта говорит, что важно найти баланс между традиционными ритуалами и общественным запросом на уникальную идентичность военного мемориала, которая будет отличать его от гражданских кладбищ.

Стало известно, когда начнут хоронить героев на Национальном военном кладбищеСтало известно, когда начнут хоронить героев на Национальном военном кладбищеТак будет выглядеть НВМК (визуализация предоставлена Сергеем Дербиным)

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