Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие
Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, а государства должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну.
Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Он призвал к всеобъемлющему запрету и полной ликвидации ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", который висит над человечеством.
"Ядерную войну нельзя развязывать и ее невозможно выиграть", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Он призвал три больших государства сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.
Напомним, сегодня, 19 ноября, в Китае стартовала трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора.
Перед этим Трамп отдельно говорил с Путиным около 40 минут, а с Си Цзиньпином - около часа.
Отметим, лидеры трех стран уже сделали первые заявления, и часть из них касается войны в Украине. Ранее Трамп предлагал обсудить Украину на трехстороннем саммите.