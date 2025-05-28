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Не остановились перед кортежем "На щите": в Ровенской области наказали водителей

Фото: Траурная процессия "На щите" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ровенской области двое водителей нарушили правила дорожного движения, не предоставив преимущество траурным процессиям "На щите", которые сопровождали патрульные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Ровенской области.

Что произошло

Инциденты произошли в Ровно и Сарнах. В первом случае водитель автобуса не пропустил кортеж с погибшим военным, несмотря на то, что патрульный автомобиль имел включенные проблесковые маячки синего и красного цветов и специальный звуковой сигнал.

Аналогичное нарушение зафиксировали в Сарнах. Там водитель Peugeot Expert не остановился, чтобы уступить дорогу траурной колонне.

"Отдать дань уважения погибшим Героям - это самое малое, что мы можем для них сделать", - отметили в патрульной полиции.

Правоохранители составили на водителей постановления по ч. 3 ст. 122 КУоАП - непредоставление преимущества в движении оперативному транспорту.

Напоминание для водителей

Полицейские призывают соблюдать правила:

  • если в авто включен синий проблесковый маячок и (или) звуковой сигнал, нужно уступить дорогу;
  • если синий и красный или только красный маячок - остановитесь у правого края дороги.

Напомним, водителям, которые не пропускают "скорую", пожарных или полицию с включенными спецсигналами, грозит штраф 680 гривен. Отметим, еще в марте 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11111 и если его примут, сумма возрастет до 51 тысячи гривен, а также будет предусматриваться лишение водительских прав до 10 лет.

Также мы рассказывали, за какие нарушения водителям грозят рекордные штрафы.

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