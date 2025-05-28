Не остановились перед кортежем "На щите": в Ровенской области наказали водителей

Что произошло

Инциденты произошли в Ровно и Сарнах. В первом случае водитель автобуса не пропустил кортеж с погибшим военным, несмотря на то, что патрульный автомобиль имел включенные проблесковые маячки синего и красного цветов и специальный звуковой сигнал.

Аналогичное нарушение зафиксировали в Сарнах. Там водитель Peugeot Expert не остановился, чтобы уступить дорогу траурной колонне.

"Отдать дань уважения погибшим Героям - это самое малое, что мы можем для них сделать", - отметили в патрульной полиции.

Правоохранители составили на водителей постановления по ч. 3 ст. 122 КУоАП - непредоставление преимущества в движении оперативному транспорту.

Напоминание для водителей

Полицейские призывают соблюдать правила: