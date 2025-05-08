Дерзкий налет в тыл РФ: спецназовцы взяли в плен группу оккупантов (видео)

Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось пленить шестерых оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).
Так, во время проведения специальных действий в тылу врага, воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.
"В маскировочных костюмах, операторы ССО незаметно подошли к позиции врага. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл", - говорится в сообщении.
Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по нему.
"Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинуть блиндаж", - отметили в ССО.
Операторы тут же обыскали солдат 34-й бригады ЗСРФ на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.
"Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать", - сказал один из операторов ССО.
Украинские спецназовцы постоянно проводят спецоперации на фронте в Украине. В частности, часто такие действия происходят в тылу врага.
Например, в апреле бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений. Им удалось пополнить обменный фонд.
А в марте бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.
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