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Оползни и наводнения в Южной Корее: количество жертв возросло до 22, тысячи эвакуировали

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Южная Корея, Воскресенье 16 июля 2023 00:56
Оползни и наводнения в Южной Корее: количество жертв возросло до 22, тысячи эвакуировали Фото: из-за стихийного бедствия в Южной Корее погибли 20 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Южной Корее проливные дожди вызвали оползни и наводнения. В результате погибли 22 человека, 14 пропали без вести, тысячи эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Министерства внутренних дел и безопасности, 4763 человека были эвакуированы по всей стране, поскольку вода перекрыла дамбу в провинции Северный Чхунчхон.

Ожидается, что количество эвакуированных вырастет, ведь, по прогнозам местного метеорологического управления на Корейском полуострове, ожидается сильный дождь 16 июля.

Из-за оползня в провинции Северный Чхунчхон сошел с рельсов поезд, пострадал инженер, пассажиров на борту не было. Korea Railroad Corp решило временно остановить движение поездов.

Природные катастрофы в Южной Корее

В августе 2022 года непогода повредила около 14 тысяч жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс, погибли более 30 человек.

Тогда было зафиксировано не менее 700 оползней, а под водой оказались около 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

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