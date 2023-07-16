ua ru
Нд, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зсуви та повені в Південній Кореї: кількість жертв зросла до 22, тисячі людей евакуювали

Новость на русском →
Південна Корея, Неділя 16 липня 2023 00:56
Зсуви та повені в Південній Кореї: кількість жертв зросла до 22, тисячі людей евакуювали Фото: через природнє лихо в Південній Кореї загинули 20 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Південній Кореї проливні дощі викликали зсуви та повені. Внаслідок цього загинуло 22 людини, 14 пропали безвісти, тисячі евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки 4763 людини були евакуйовані по всій країні, оскільки вода перекрила дамбу в провінції Північний Чхунчхон.

Очікується, що кількість евакуйованих зросте, адже за прогнозами місцевого метеорологічного управління на Корейському півострові очікується сильний дощ 16 липня.

Через зсув в провінції Північний Чхунчхон зійшов із рейок потяг, постраждав інженер, пасажирів на борту не було. Korea Railroad Corp вирішило тимчасово зупинити рух потягів.

Природні катастрофи в Південній Кореї

У серпні 2022 року негода пошкодила близько 14 тисяч житлових і громадських будівель, а також близько 4,3 тис. мостів і ділянок автомобільних трас, загинули понад 30 людей.

Тоді було зафіксовано щонайменше 700 зсувів, а під водою опинилися приблизно 25 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея загинув
NEWS
В Запоріжжі пролунав вибух
В Запоріжжі пролунав вибух
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України