RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 26 человек

Фото: из-за оползня в Грузии погибли по меньшей мере 26 человек (t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Антон Малиновский

Число жертв из-за оползня в курортном городе Шови на северо-западе Грузии возросло до 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

В настоящее время грузинские спасатели проводят поисковые работы в эпицентре катастрофы и в руслах близлежащих рек. Они используют экскаваторы, перекапывая землю в поисках пропавших.

"Найдено 26 погибших, еще семь человек считаются пропавшими без вести", - сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Сдвиг почвы в Грузии

Трагедия произошла 3 августа в районе Шови в высокогорном регионе Рача. В результате катастрофы разрушены дороги, мосты, линии электропередач, связь работает нестабильно.

По состоянию на конец первых суток поисковых работ было известно о семи погибших. К поискам привлечены более 400 спасателей и сотрудников разных подразделений МВД Грузии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия