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ВСУ освободили более 15 квадратных километров на Бахмутском направлении, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины освободили 16 квадратных километров территорий на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, украинские бойцы продолжают продвигаться на Бахмутском направлении и освобождать территории. На левом фланге военные продвинулись на 1,5 км.

Также есть продвижение ВСУ и на правом фланге Бахмутского направления, они достигли 3,5 км.

"Площадь территории взятой под контроль - 16 квадратных километров", - добавила Маляр.

Бои на Бахмутском направлении

За последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Так, наши бойцы проводят успешные контрнаступательные действия на флангах.

К примеру, 9 июня украинские военные смогли продвинуться до 1400 метров на разных участках на Бахмутском направлении.

Сегодня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продвинулись от 250 до 700 м на Бахмутском направлении. При этом российские захватчики понесли потери.

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