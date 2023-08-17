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Из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских людей

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Четверг 17 августа 2023 05:22
Из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских людей Фото: из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских людей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Из села Урожайное (Донецкая область), которое было освобождено из российской оккупации, были эвакуированы последние гражданские.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко "Общественному".

"Это последний населенный пункт из нашей общины, который освобожден от российской оккупации. Община освобождена полностью", - отметил Ященко.

По его словам, последними эвакуированными была семья – мужчина, женщина и их взрослый сын. В настоящее время они находятся в безопасном месте. Им была оказана психологическая помощь и обеспечена необходимым.

Он также рассказал, что в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт. Там нет ни одного уцелевшего здания.

"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации - оставалось около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия, люди выезжали", - рассказал Ященко.

В настоящее время населенный пункт находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсацию поврежденного имущества пока невозможно.

"Реестры закрыты, чтобы подать на восстановление нужное обследование. Сейчас в деревню доступ закрыт", - уточнил он.

Освобождение Урожайного

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом она отметила, что наступательные действия продолжаются.

Позднее освобождение Урожайного подтвердили и в Генштабе ВСУ.

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