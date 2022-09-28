ВСУ остановили вражескую ДРГ на Херсонском направлении, - ОК "Юг"

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась разведать позиции Вооруженных сил Украины в Бериславском районе Херсонской области. В стрелковом бою украинские войска остановили врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
"С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и вероятных направлений своих действий, в Бериславском районе враг направил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ДРГ остановлен", - говорится в сообщении.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнели 144 огневых задач, в частности, наши военные ударили по районам сосредоточения вооружения и техники врага в Херсоне, а также уничтожили состав боеприпасов в Новоалександровской общине.
"В течение ночи, враг потерял 4 человека в живой силе и 1 военный автомобиль. Остальные потери врага уточняются", - отмечается в сводке.
Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что у оккупантов нет возможности продвигаться на южном фронте. Сейчас россияне пытаются держаться за рубежи обороны, которые они длительное время обустраивали.
Как сообщалось, на днях украинские военные нанесли удар по оккупантам в Херсоне. Точным попаданием ВСУ уничтожили много техники врага.
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