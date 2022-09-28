У оккупантов нет продвижений на южном фронте: в ВСУ назвали причину
У оккупантов нет возможности продвигаться на южном фронте. Сейчас россияне пытаются держаться за рубежи обороны, которые они длительное время обустраивали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк на брифинге.
"Они держатся за рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в том числе с использованием железобетонных конструкций… И продвижения вперед у них нет нигде", - заявила Гуменюк.
По ее словам, вчера россияне пытались выдвинуть танковый взвод, однако первый танк взорвался на мине, а остальные развернулись и уехали на свои позиции.
Напомним, на днях украинские военные нанесли удар по оккупантам в Херсоне. Точным попаданием ВСУ уничтожили много техники врага.
Также сообщалось, что украинские защитники атаковали пункт оккупантов в Чулаковке Херсонской области рядом с Кинбурнской косой. Там, вероятно, находился центр управления иранскими дронами.
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