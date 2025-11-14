ВСУ остановили "судный день". Загадочная радиостанция РФ замолчала после удара дрона

"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА", - пишут российские паблики.

Эта радиостанция десятилетиями транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее также называют "Жужалкой". Иногда он прерывается странными голосовыми сообщениями и позывными.

Официального объяснения назначения "Радиостанции Судного дня" нет, поэтому она собрала вокруг себя немало конспирологов. Они постоянно ищут в эфире "тайные коды и сигналы", а сбои воспринимаются как признаки приближения ядерной войны.

Что известно о "Радиостанции Судного дня"

"Радиостанцией Судного дня" называют коротковолновую радиостанцию УВБ-76, которая также известна под названиями "Жужалка" или The Buzzer. Она на протяжении десятилетий транслирует на частоте 4625 кГц короткие звуковые импульсы. Иногда можно услышать закодированные голосовые сообщения, которые состоят из набора цифр, имен или непонятных слов.

Передатчик принадлежит к структуре вооруженных сил России и изначально находился возле Поварово (Московская область), а после 2010 года - вероятно в Ленинградской (Псковской) области или возле Наро-Фоминска.

Предположительно, "Радиостанция Судного дня" входит в состав резервной системы связи и может использоваться в чрезвычайных ситуациях.

Радиостанция имеет именно такое название, поскольку она:

работает даже в условиях войны или глобальных катастроф;

имеет связь с системами, активизация которых теоретически должна была бы произойти в случае ядерной атаки;

использует технологии, которые способны работать без современной цифровой инфраструктуры.

Существует мнение, что передатчик будет находиться в эфире даже тогда, когда все другие средства связи по какой-то причине замолчат.

Последние активности радиостанции

Всплески активности "Радиостанции Судного дня" происходили:

во время полномасштабного вторжения РФ в Украину;

во время проведения саммитов НАТО;

в периоды роста напряженности между США и Ираном.

Эти дни ознаменовались внеочередными голосовыми сообщениями с содержанием непонятных кодов и слов. Поэтому некоторые эксперты считают, что станцию используют для тестирования или передачи реальных команд.

Последний раз активность передатчика состоялась 25 июня - тогда за сутки было передано 24 закодированных сообщения.