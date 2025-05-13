ВСУ остановили прорыв врага возле Константинополя

Российская армия пыталась прорвать оборону наших защитников на Новопавловском направлении. Их атака была отбита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного и Комара", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Однако Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Новопавловское направление

Напомним, в начале марта мы писали о том, что российская армия активизировала свои силы на Новопавловском направлении.

Также в конце февраля мы писали, что россияне продолжают штурмовать позиции украинских военных на Новопавловском направлении. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые из позиций ВСУ были разрушены.

Кроме этого украинские бойцы дали отпор российскому наступлению на Новопавловском направлении фронта. Попытка врага была сорвана, а техника - уничтожена.

Россияне попытались воспользоваться плохой погодой, чтобы прорвать позиции украинских защитников. Враг пустил в прорыв три БМП с пехотой и стаю мотоциклов, однако это не помогло.

"Застать защитников врасплох не удалось. Колонну техники остановили и выжгли, а с пехотой разобрались позже", - рассказали в Сухопутных войсках.