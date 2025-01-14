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ВСУ остановили за сутки 70 штурмовых действий РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Фото: россияне продолжают обстреливать населенные пункты Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 14 января, на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Почти половина боев произошли на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 32 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 40 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко. Наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 300 оккупантов, из них 166 - безвозвратно. Также уничтожены танк, 13 единиц автомобильной техники, 12 мотоциклов, два БпЛА "Ланцет", артиллерийская система, средство РЭБ, антенна управления БпЛА и средство спутниковой связи. К тому же, повреждены два танка и два автомобиля россиян", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки и Табаевки, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 14 штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино. Силы обороны отбили 14 атак захватчиков.

Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка и Нескучное. Бои продолжаются.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, три неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

На Курском направлении с начала суток состоялось 18 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор.

Напомним, что за предыдущие сутки с 13 на 14 января российские войска потеряли в боях против Украины еще 1330 солдат. Также ВСУ уничтожили 47 артсистем, 72 БпЛА и 83 единицы автотехники.

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