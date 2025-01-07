ВСУ вновь продвинулись в Курской области, но есть успех и у РФ, - ISW

Согласно геолокационным кадрам от 5 и 6 января, ВСУ недавно продвинулись в южной части Бердина, а также в центре населенных пунктов Русское Поречное и Новосотницкое (все к северо-востоку от Суджи).

В то же время, россияне попытались использовать эти атаки армии Украины для своей атаки в других местах украинского выступа в Курской области. Так, геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись к западу от малой Локни (к северо-западу от Суджи).

В свою очередь российское Минобороны и военкоры РФ заявили 6 января, что россияне отразили украинскую механизированную атаку численностью примерно во взвод в районе Бердина и Новосотницком. Также российские блогеры утверждают, что якобы ряд подразделений российских войск зачистили районы вблизи двух вышеуказанных населенных пунктов. Также по словам военкоров, войска РФ якобы захватили Леонидово и продвинулись на северо-востоке Русского Поречного. ISW не обнаружил подтверждений последнему заявлению, а по предыдущим - комментария нет.

Аналитики пишут, что один военкор РФ охарактеризовал недавние атаки украинских войск в Курской области как усиленную разведку в силовых операциях, которые могут быть отвлекающим маневром для неуказанных будущих операций.

"Усиление украинских наступательных операций в Курской области может быть начальными этапами согласованной украинской операции в Курской области или в других местах театра военных действий, хотя ISW не готов дать какой-либо конкретный прогноз", - пишут эксперты.