ВСУ уничтожают резервы РФ, идущие в бой. Какая ситуация на Таврическом направлении

Украинские военные уничтожают резервыоккупантов, которые Россия отправляет в бой на Таврическом направлении. Ситуация на этом участке фронта остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Оборонительная операция на Таврическом направлении продолжается. Массово уничтожаем врага и резервы, которые он вводит в бой. В операционной зоне ОСГВ "Таврия" обстановка остается сложной, однако контролируемой", - написал он.

Генерал также добавил, что, несмотря на 51 боевое столкновение, ВСУ устойчиво держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов.

Атаки врага

За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также 1175 обстрелов.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери россиян составили: в живой силе - 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 2 танка, 9 боевых бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 один.

"Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БпЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов и 5 других важных объектов противника", - добавил Тарнавский.

Общая ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отбили 22 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 6 артиллерийским средствам противника.

Как уточняют в отчете Института изучения войны, подразделение российских войск продвинулось в центр Новомихайловки (к юго-западу от Донецка). Российские войска пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Бахмута, в частности те, что проходят в Ивановское с севера.