ВСУ уничтожили вражескую БМП с десантом на Покровском направлении (видео)

Как сообщается, совместная операция FPV-операторов батальонных беспилотных систем и аэроразведчиков 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" привела к уничтожению вражеской боевой машины пехоты и ее экипажа еще на подступах к их позициям.

"Благодаря слаженной работе аэроразведчиков и ударных дронов, бронированная цель была обнаружена, классифицирована и мгновенно взята под прицел. Один точный удар - только кусок металла остался гореть на нашей земле, а планы оккупанта в очередной раз рассыпались в прах", - рассказали военные.