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ВСУ уничтожили вражескую БМП с десантом на Покровском направлении (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражескую БМП с десантом на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Покровском направлении украинские бойцы уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП) вместе с десантом. Работу ударных дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как сообщается, совместная операция FPV-операторов батальонных беспилотных систем и аэроразведчиков 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" привела к уничтожению вражеской боевой машины пехоты и ее экипажа еще на подступах к их позициям.

"Благодаря слаженной работе аэроразведчиков и ударных дронов, бронированная цель была обнаружена, классифицирована и мгновенно взята под прицел. Один точный удар - только кусок металла остался гореть на нашей земле, а планы оккупанта в очередной раз рассыпались в прах", - рассказали военные.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 925 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1350 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другую технику врага.

Также сегодня мы сообщали, что украинские бойцы дали отпор российским оккупантам, которые дважды пытались прорвать позиции Сил обороны на Восточном направлении фронта. В результате захватническая армия потеряла технику и солдат.

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Война в УкраинеВСУПокровск