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Силы обороны понемногу продвигаются вперед на Кременском направлении, - Гайдай

Новина українською →
Донбасс, Суббота 14 января 2023 08:41
Силы обороны понемногу продвигаются вперед на Кременском направлении, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Украинским Силам обороны удается постепенно продвигаться вперед на Кременском направлении Луганской области. Враг пытается атаковать, но получает отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, в этом направлении ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная - они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", - рассказал Гайдай.

Напомним, по данным ISW, украинские военные продолжают наступать на Кременную Луганской области, но аналитики не прогнозируют конкретные операции в ближайшее время.

Добавим, ранее в британской разведке сообщили, что Кременная остается местом, где проходят бои, а последние три недели бои идут в основном на лесистой местности к западу от города.

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