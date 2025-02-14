ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области, откуда запускали дроны по Украине, - Генштаб

По данным генштаба, вчера, 13 февраля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области.

В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, которые атаковали украинских защитников в Сумской области.

Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства", - подчеркнули военные.