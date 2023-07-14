ВСУ уничтожили три группы россиян на лодках в устье Днепра, - Гуменюк

Вооруженные силы Украины за последние сутки 13 июля три диверсионно-разведывательных группы врага в устье Днепра.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Они пытаются время от времени там маневрировать, собирая информацию о движении Сил обороны, пытаясь ротировать свой личный состав. И за минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожено: 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу русского военного" корабля", - сказала она.
Накануне Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что украинские военные провели спецоперацию на одном из островов Днепра. В результате этого была уничтожена 1 лодка противника и еще 1 поврежден.
Ранее Гуменюк сообщала, что украинские военные работали по вражеским лодкам и лишили россиян вожможности передвигаться по воде.