ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области

Как отметили военные, дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады. Более детальных подробностей воздушное командование не приводит.

Фото: обломки сбитого дрона в Херсонской области (facebook.com/PvKPivden)

Стоит заметить, что "Ланцет" - ударный дрон россиян. Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.

Потери россиян

Напомним, украинские военные ежедневно наносят российским оккупантам значительные потери. К примеру, за прошедшие сутки, 13 июля, они смогли ликвидировать еще 550 вражеских солдат.

При этом с начала полномасштабной войны бойцы ВСУ уничтожили более 4 тысяч танков и более 8 тысяч боевых бронированных машин россиян.

Также, согласно данным Генштаба, наши военные уничтожили более 3 700 дронов россиян, в том числе и ударных БПЛА "Шахед", которыми оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину.