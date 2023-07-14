RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области

Фото: ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника "Ланцет" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг" в Facebook.

Как отметили военные, дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады. Более детальных подробностей воздушное командование не приводит.

Фото: обломки сбитого дрона в Херсонской области (facebook.com/PvKPivden)

Стоит заметить, что "Ланцет" - ударный дрон россиян. Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.

Потери россиян

Напомним, украинские военные ежедневно наносят российским оккупантам значительные потери. К примеру, за прошедшие сутки, 13 июля, они смогли ликвидировать еще 550 вражеских солдат.

При этом с начала полномасштабной войны бойцы ВСУ уничтожили более 4 тысяч танков и более 8 тысяч боевых бронированных машин россиян.

Также, согласно данным Генштаба, наши военные уничтожили более 3 700 дронов россиян, в том числе и ударных БПЛА "Шахед", которыми оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьдрониВойна России против Украины