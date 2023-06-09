RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более четырех рот россиян, - Генштаб

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более четырех рот россиян (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

На Таврическом направлении враг потерял более четырех рот военных. Также наши воины уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют более четырех рот. Также уничтожена и повреждена 61 единица вражеской ВВТ", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Отметим, что, вчера 8 июня, по состоянию на 17:00, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, наши воины ликвидировали и ранили около трех рот россиян.

Тогда же военные осуществили 1522 огневые задачи на Таврическом направлении, во время которых уничтожили 57 единиц военной техники противника.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 213 770 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 1010 российских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация