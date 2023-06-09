ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более четырех рот россиян, - Генштаб

На Таврическом направлении враг потерял более четырех рот военных. Также наши воины уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Потери противника на Таврическом направлении составляют более четырех рот. Также уничтожена и повреждена 61 единица вражеской ВВТ", - пишет Генеральный штаб ВСУ.
Отметим, что, вчера 8 июня, по состоянию на 17:00, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, наши воины ликвидировали и ранили около трех рот россиян.
Тогда же военные осуществили 1522 огневые задачи на Таврическом направлении, во время которых уничтожили 57 единиц военной техники противника.
Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 213 770 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 1010 российских солдат.
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