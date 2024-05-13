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ВСУ уничтожили стратегический запас топлива оккупантов в Луганской области, - ОГА

Фото: "Хаймарсы" лишили окупантов стратегического запаса топлива в Луганской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ситуация с доставкой топлива в оккупированной Россией Луганской области стала еще более напряженной. Стратегического запаса уже нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию в Facebook.

Как отмечается в сообщении, после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты лишились возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.

"Теперь недостаток ощутим еще больше. Конечно, поставки топлива россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не отвечают текущим потребностям. И стратегического запаса уже нет", - добавили в ОГА.

Удары "Хаймарсов"

Напомним, ВСУ наносят удары по военным целям на оккупированной территории Луганской области.

В частности, в городе Ровеньки 10 мая под удар попала нефтебаза, после чего возник большой пожар.

 

Ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявлял, что после удара по нефтебазе в Луганске у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

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