ВСУ уничтожили стратегический запас топлива оккупантов в Луганской области, - ОГА

Ситуация с доставкой топлива в оккупированной Россией Луганской области стала еще более напряженной. Стратегического запаса уже нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию в Facebook.
Как отмечается в сообщении, после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты лишились возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.
"Теперь недостаток ощутим еще больше. Конечно, поставки топлива россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не отвечают текущим потребностям. И стратегического запаса уже нет", - добавили в ОГА.
Напомним, ВСУ наносят удары по военным целям на оккупированной территории Луганской области.
В частности, в городе Ровеньки 10 мая под удар попала нефтебаза, после чего возник большой пожар.
Ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявлял, что после удара по нефтебазе в Луганске у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.