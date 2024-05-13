ВСУ уничтожили стратегический запас топлива оккупантов в Луганской области, - ОГА

Как отмечается в сообщении, после двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты лишились возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.

"Теперь недостаток ощутим еще больше. Конечно, поставки топлива россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не отвечают текущим потребностям. И стратегического запаса уже нет", - добавили в ОГА.

Удары "Хаймарсов"

Напомним, ВСУ наносят удары по военным целям на оккупированной территории Луганской области.

В частности, в городе Ровеньки 10 мая под удар попала нефтебаза, после чего возник большой пожар.