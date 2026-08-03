ВСУ уничтожили не менее 17% складских помещений Wildberries, - Forbes

Украинские воины направили свои дроны на логистические объекты Wildberries в Котовске, Электростале, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках других городов.

Данные Data Insight свидетельствуют о том, что только за считанные недели ВСУ повредили от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры маркетплейса.

Стоит отметить, что на восстановление этих объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд. рублей.

Наибольшие потери понесли продавцы, работающие с маркетплейсом.

Согласно подсчетам аналитиков, их убытки составили 215–280 млрд рублей.

Основательница RWB Татьяна Ким заявила, что склады застрахованы. Однако проблема заключается в том, что полисы не покрывают риски атак дронами.

Более того, сразу четыре крупные страховые компании подтвердили, что вообще не страхуют объекты Wildberries.

О компенсациях крупному бизнесу, который обеспечивает основную часть оборота, пока речь даже не идет.

На фоне последних событий вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным министерствам и Центральному банку до 10 августа подготовить предложения по поддержке пострадавших.

"Сколько именно продавцов потеряли свои товары в результате атак, пока неизвестно. Генеральный директор экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников считает, что речь идет о нескольких сотнях тысяч пострадавших предпринимателей", - пишет издание.