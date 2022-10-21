ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт россиян и два склада с боеприпасами

Вооруженные силы на юге Украины уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и два склада с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

На Южнобужском направлении противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния.

В течение боевого дня Силы обороны применили авиацию 7 раз: били по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач.

Потери врага: 28 военных, 2 самоходных артсистемы типа "Мста-С", миномет, БМП, танк. Повреждены 2 БМП, остальная автомобильная техника.

В штормовом Черном море маневрирует 7 кораблей врага, из них 4 больших десантных корабля и 1 ракетоноситель, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее в Генштабе объяснили, почему Путин так стремится удержать южное направление. Сообщается, что южное направление - Херсон, Запорожье и Николаев - имеет стратегическое значение.

Также мы писали, что по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую область или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма в преддверии решающих сражений.

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