ВСУ уничтожили еще 830 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 3 ноября, украинские военные ликвидировали еще 830 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 04.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины уничтожили десятки единиц российской бронетехники во время ударов по врагу у Угледара. В частности, воины совершили наземные атаки на левом берегу Херсонской области.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлении и держат оборону, а также наносят оккупантам значительные потери в районе Авдеевки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.