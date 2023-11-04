ВСУ уничтожили еще 830 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 304 100 (+830) человек ликвидировано;

танков - 5276 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 9939 (+38) ед.;

артиллерийских систем - 7363 (+35) ед.;

РСЗО - 861 (+7) ед.;

средства ПВО - 568 (+2) ед.;

самолетов - 322 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+39) ед.;

крылатые ракеты - 1551 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9716 (+25) ед.;

специальная техника - 1038 (+4) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 04.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины уничтожили десятки единиц российской бронетехники во время ударов по врагу у Угледара. В частности, воины совершили наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлении и держат оборону, а также наносят оккупантам значительные потери в районе Авдеевки.