Ситуация на фронте сегодня 18 июня

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Вражеские атаки

За прошедшие сутки противник нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар по Янжуловке Черниговской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Янжуловка, Костобобров, Галагановка, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искростовщина, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренки Сумской области;

Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрилечья, Старица, Огурцово, Плетеновка, Волчанские Хутора, Покаляне, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоново и Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской, успеха не имел.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное и Серебрянка - Донецкой.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области.

В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов у Золотой Нивы, Благодатного и Угледара.

Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и Гавриловки, Казацкого и Камышан Херсонской.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобково, Степногорск, Каменское Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Новодмитровка, Маяк, Дорожное, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольга, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Велосипедное, Днепровское, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.