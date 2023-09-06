ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и почти 40 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом российская армия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла около 266 290 военных. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 8 танков и 12 ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября имели успехи к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также, продвинулись в районе Работиного и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.
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