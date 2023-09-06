RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и почти 40 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом российская армия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла около 266 290 военных. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 8 танков и 12 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 266290 (+610) человек ликвидировано;
  • танков - 4497 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8682 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем - 5685 (+36) ед.;
  • РСЗО - 748 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 505 (+1);
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4519 (+7) ед.;
  • крылатые ракеты - 1447 ед.;
  • корабли/катера - 19 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8190 (+15) ед.;
  • специальная техника - 852 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября имели успехи к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также, продвинулись в районе Работиного и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныокупантиГенштаб ВСУВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ