Наступление ЗСУ на разных направлениях не дает РФ сформировать новые силы, - ISW

Одновременные контрнаступательные действия украинских военных в районе Бахмута и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы, так как оккупанты вынуждены перераспределять свои новые резервы для попыток сдержать продвижение ВСУ.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

В публикации приводится заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что ведомство сформировало "резервную армию" в конце июня. Эксперты уточняют, что он, скорее всего, имел в виду среди других формирований 25-ю армию, которая в середине мая начала набор личного состава с Дальнего Востока.

Формирование этой 25-й армии, вероятно, было частью объявленного Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию сил к 2026 году, а использование этих сил в боевых и оборонительных операциях способно привести к расходованию резервов, предназначенных для долгосрочного восстановления и расширения ВС РФ, говорится в отчете.

"Российское военное командование, вероятно, также не смогло в настоящее время полностью укомплектовать или должным образом обучить 25-й полк САА", - говорят в Институте изучения войны.

Как ранее уточнял начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, в незавершенной по формированию 25-й армии РФ имеется около 15 000 военнослужащих, тогда как российские военные, как сообщается, надеялись набрать туда 30 000 контрактников, обращают внимание в ISW.

По оценкам украинских военных, 25-я дивизия САА не будет боеспособной как минимум до 2024 года.

"Россия ранее пыталась сформировать 3-й армейский корпус летом 2022 года в качестве резервных сил, но осенью 2022 года развернула и израсходовала большую часть этого плохо подготовленного формирования, защищаясь от украинского контрнаступления", - добавляют эксперты в отчете.

Ключевые выводы:

ISW теперь готова оценить, что ВСУ прорвали российские полевые укрепления к западу от Вербового в западной Запорожской области.

Украинские силы не преодолели все подготовленные российские оборонительные позиции возле Вербового.

ВСУ углубляют свое проникновение в Запорожскую область и атакуют Новопрокоповку - прифронтовое село в 1,5 км к югу от Работино.

Украинские военные заявили, что контрнаступление продолжится зимой.

Контрнаступление ВСУ на западе Запорожской области, вероятно, уничтожило российскую 810-ю бригаду морской пехоты (Черноморский флот).

Высокопоставленный украинский чиновник прямо подтвердил, что цель Украины в Бахмуте - сковать российские войска. Удержание ВСУ российских войск в Бахмуте может ослабить давление на линию фронта в Купянске.

Глава украинской разведки заявил, что в результате удара Сил обороны 22 сентября по штабу командования Черноморского флота РФ (ЧФ) в оккупированном Севастополе ранения получили высокопоставленные российские командиры.

Войска РФ в ночь с 22 на 23 сентября нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.

Оккупационный "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий назначил бывшего главу Роскосмоса и ультранационалиста Дмитрия Рогозина "сенатором" Совета Федерации от оккупированной части Запорожской области Украины.

Российский инсайдерский источник утверждал, что военные РФ должны вновь ввести в состав военных офицеров по политическим вопросам (замполитов) для решения проблем военных с политической и идеологической приверженностью - проблемы, которую российские военные "мыслители" выявили в сентябре 2018 года.

Разрозненные контингенты ЧВК "Вагнера", которые, как сообщается, возвращаются воевать в Украину, скорее всего, окажут незначительное влияние на боевые возможности РФ, не обеспечив полного набора эффективности, который "вагнеровцы" имели как унитарная организация под руководством Евгения Пригожина и основателя группировки Дмитрия Уткина.

Войска РФ вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на западе Донецкой и восточной границе Запорожской области, на западе Запорожской области, но не добились успеха 23 сентября.

Сообщается, что российские власти расхищают средства с военных объектов вблизи границы с Украиной.

Российские правительственные программы продолжают насильственно депортировать детей из оккупированной части Украины в РФ.

Продвижение ВСУ под Бахмутом и на юге

Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении, и уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, это значительно усложнило логистику российских войск.

Как сообщили в Генеральном штабе 23 сентября, наши защитники также продолжают наступление в районе Вербового Запорожской области, и вытесняют противника с занятых ими позиций.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда бойцы ВСУ дойдут хотя бы до Токмака Запорожской области.

В военной разведке Эстонии сообщают, что РФ перебросила в район Токмака подразделения с других участков фронта, так как оккупанты готовятся к обороне города.

Между тем британская разведка предполагает, что на фоне успеха украинских защитников на юге захватчики могут усилить наступление в направлении Купянск-Лиман. В то же время украинские военные сообщали, что россияне пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.