ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245220 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 29.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести контрнаступление на нескольких участках фронта. В частности, есть продвижение на Бахмутском и Бердянском направлениях.
Как отмечают в Совете национальной безопасности США, враг в течение многих месяцев возводил несколько линий обороны на оккупированной территории страны, что со своей стороны замедляет продвижение украинских войск.
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