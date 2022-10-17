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ВСУ на юге уничтожили вражеский "Тор" и полсотни россиян

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Херсонская область, Понедельник 17 октября 2022 03:37
ВСУ на юге уничтожили вражеский "Тор" и полсотни россиян Фото: ВСУ на юге уничтожили вражеский "Тор" и полсотни россиян (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

К вечеру оккупационные войска снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняются, предварительно, пострадавших нет.

Силы обороны отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения врага, в том числе опорным пунктам и средствам ПВО.

Потери россиян:

  • два танка;
  • три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";
  • пушка типа "Гиацинт";
  • самоходная артустановка;
  • миномет;
  • станция радиоэлектронной борьбы;
  • три единицы авто-бронетехники.

Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.

Вражеская корабельная группировка насчитывает шесть кораблей, среди которых большой десантный корабль, два надводных ракетоносителя, снаряжены 12 "Калибрами".

Напомним, противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".

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