ВСУ на юге уничтожили вражеский "Тор" и полсотни россиян
ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
К вечеру оккупационные войска снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняются, предварительно, пострадавших нет.
Силы обороны отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения врага, в том числе опорным пунктам и средствам ПВО.
Потери россиян:
- два танка;
- три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";
- пушка типа "Гиацинт";
- самоходная артустановка;
- миномет;
- станция радиоэлектронной борьбы;
- три единицы авто-бронетехники.
Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.
Вражеская корабельная группировка насчитывает шесть кораблей, среди которых большой десантный корабль, два надводных ракетоносителя, снаряжены 12 "Калибрами".
Напомним, противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".
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