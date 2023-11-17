Боятся украинских ударов. РФ усиливает ПВО в ряде регионов страны, - ISW

Россия усиливает противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на намерение Украины провести зимой кампанию по перехвату российских маршрутов снабжения в тыловых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что российские власти организовали патрулирование для защиты критически важных объектов инфраструктуры для предотвращения нападений. Также российское правительство начало финансировать создание "территориальных линий обороны" для областей, граничащих с Украиной.

По данным аналитиков, власти РФ также обновляют список всех объектов критической инфраструктуры и важные транспортные объекты, которые требуют защиты от ряда угроз.

Центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов РФ, включая Брянскую, Курскую и Белгородскую области, граничащие с Украиной.

Ключевые выводы ISW: