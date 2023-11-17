Боятся украинских ударов. РФ усиливает ПВО в ряде регионов страны, - ISW
Россия усиливает противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на намерение Украины провести зимой кампанию по перехвату российских маршрутов снабжения в тыловых районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что российские власти организовали патрулирование для защиты критически важных объектов инфраструктуры для предотвращения нападений. Также российское правительство начало финансировать создание "территориальных линий обороны" для областей, граничащих с Украиной.
По данным аналитиков, власти РФ также обновляют список всех объектов критической инфраструктуры и важные транспортные объекты, которые требуют защиты от ряда угроз.
Центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов РФ, включая Брянскую, Курскую и Белгородскую области, граничащие с Украиной.
Ключевые выводы ISW:
- Украина заявила, что оккупация Запорожской АЭС привела к сбоям в работе оборудования и техническому обслуживанию, которые угрожают безопасности станции.
- Отчеты Украины и МАГАТЭ указывают на то, что присутствие России и ее эксклюзивный контроль над ЗАЭС усиливаются.
- "Газпром Медиа Холдинг" объявила 16 ноября, что приобрела контрольный пакет акций крупного российского блоггерского агентства, вероятно, в попытке расширить свой и без того обширный контроль над российским медиапространством.
- 15 ноября российские власти обнаружили мертвым бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенанта Владимира Свиридова в своем доме в Ставропольском крае.
- Минобразования России издал проект приказа о создании с сентября 2024 года курса "Основы безопасности и обороны Родины" для российских школьников.
- Правительство России и российские оккупационные власти продолжают насильственно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию под предлогом образовательных программ.
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