Ситуация на фронте сегодня 23 декабря

Украинские военные отразили 40 атак противника на Авдеевском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Противовоздушная оборона уничтожила 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной 19 ударных БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили:

Костобобров Черниговской области ;

; Синковка, Харьковской области ;

; Екатериновка, Торецк, Ласточкино, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области ;

; Роботино, Орехов Запорожской области ;

; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий.

Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 351 350 военных.