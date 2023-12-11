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ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе

Архивное фото: ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 11 декабря, уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что бойцам ВСУ удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59.

Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".

Удары по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

Вчера вечером сообщалось, что над Криворожским районом военные ВСУ сбили вражескую ракету.

Уже сегодня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что обломки ракеты повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и 2 грузовика.

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