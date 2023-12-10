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Сбитая над Криворожским районом ракета повредила предприятие и автомобили

Кривой Рог, Воскресенье 10 декабря 2023 09:39
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Сбитая над Криворожским районом ракета повредила предприятие и автомобили Фото: сбитая над Криворожским районом ракета повредила предприятие и автомобили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы ПВО сбили российскую ракету над Криворожским районом вечером 9 декабря. Обломки повредили предприятие и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Ее обломки (ракеты, - ред.) повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и 2 грузовика. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что российские оккупанты ночью 10 декабря ударили по Никополю. Россияне применили против мирного населения тяжелую артиллерию.

Фото: ракета повредила предприятие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вчера вечером Днепропетровская ОВА сообщила о работе ПВО в Криворожском районе. Силы противовоздушной обороны сбили в регионе вражескую ракету.

Ракетный обстрел Украины 8 декабря

Напомним, с утра 8 декабря россияне впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты.

Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области, но было попадание, есть жертва.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат допускает, что оккупанты могут повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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