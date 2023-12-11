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В Кривом Роге раздались звуки взрывов

Кривой Рог, Понедельник 11 декабря 2023 15:07
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В Кривом Роге раздались звуки взрывов Архивное фото: В Кривом Роге раздались звуки взрывов (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня днем, 11 декабря, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Вначале в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно о взрывах. Потом сообщалось о повторных взрывах в Кривом Роге.

Официальной информации от властей города не поступало. Воздушные силы Украины сообщали, что в сторону Кривого Рога летела вражеская ракета.

Удары по Кривому Рогу

Вчера вечером сообщалось, что над Криворожским районом военные ВСУ сбили вражескую ракету.

Сегодня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что обломки ракеты повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и 2 грузовика.

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