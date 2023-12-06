ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепром

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Восток ".

"Управляемая авиационная ракета уничтожена", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что речь идет о городе Днепр, соответственно ее сбили над областным центром.

Также в командовании напомнили украинцам, что не стоит забывать о мерах безопасности во время воздушных тревог.

Российские воздушные удары по Украине

Российские оккупанты практически каждый день наносят удары по мирным городам Украины, с применением дронов-камикадзе и ракет разного типа. Да, напомним, что такая воздушная атака была в эту ночь.

Ранее сообщалось, что в Днепре прогремела серия взрывов сегодня днем, 6 декабря. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Во время воздушной тревоги в ночь на 6 декабря звучали взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.