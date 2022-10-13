ВСУ уничтожили российскую артиллерийскую установку "Мста-С" (видео)

В четверг, 13 октября, украинские военные точным выстрелом уничтожили российскую артиллерийскую установку "Мста-С".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Один выстрел - одно попадание", - говорится в сообщении.
На видео видно, как после точного попадания по российской САУ произошел пожар.
Напомним, ранее нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области.
Также украинские военные метким выстрелом уничтожили российский танк.
Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.
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