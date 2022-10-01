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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и три беспилотника

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Украина, Суббота 01 октября 2022 10:38
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и три беспилотника Фото: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и три беспилотника (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за прошедшие сутки сбили российский ударный вертолет Ка-52. Также были уничтожены три беспилотника оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.

"За 30 сентября подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины уничтожены вражеский вертолет Ка-52 и три беспилотника оперативно-тактического уровня (вероятно "Орлан-10")", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 1 октября, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 226 вертолетов и 1009 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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