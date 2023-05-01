ВСУ уничтожили российский танк Т-90М на восточном направлении (видео)

"Уничтожение российского танка Т-90М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в восточном направлении. Бойцы ВСУ нанесли точный удар по вражеской боевой машине, после чего она загорелась.

Т-90М

Глубочайшая модернизация основного боевого танка Т-90. Отмечается, что для вторжения в Украину весной 2022 было использовано около 20 танков Т-90М.