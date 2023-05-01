ВСУ уничтожили российский танк Т-90М на восточном направлении (видео)

Вооруженные силы Украины обнаружили вражеский танк Т-90М и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Уничтожение российского танка Т-90М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло в восточном направлении. Бойцы ВСУ нанесли точный удар по вражеской боевой машине, после чего она загорелась.
Т-90М
Глубочайшая модернизация основного боевого танка Т-90. Отмечается, что для вторжения в Украину весной 2022 было использовано около 20 танков Т-90М.
Напомним, что в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки. В этот раз бойцам удалось взорвать российский новейший Т-90.
Украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили еще один новейший российский танк - Т-90 "Прорыв".
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