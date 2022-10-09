ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области

Также сообщается, что два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 "Шахидов" атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника.

Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.

Потери врага на юге за сутки:

83 оккупантов;

4 танка;

4 гаубицы "Мста-Б";

2 миномета 120-го калибра;

7 единиц авто-бронетехники;

3 склада боеприпасов;

2 БПЛА типа "Орлан".

Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто-бронетехника.

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия. Количество кораблей уменьшилось на 1 десантный корабль, сейчас их 13. Наготове остаются 2 надводных и 2 подводных ракетоносителей с 24 "Калибрами". В дежурстве также один десантный катер.

Также ранее была опубликована инструкция о том, что делать во время атаки дронов-камикадзе. Иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы.

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