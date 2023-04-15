ВСУ уничтожили район сосредоточения артиллерии, ЗРК и склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы невоенных объектов. За сутки противник нанес 19 авиационных и 4 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. За сутки, на указанных участках фронта, нашими защитниками было отбито 40 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. На территории этой страны по-прежнему находятся некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфине, Шпиль, Юнаковка, Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора в Харьковской области.

На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дылеевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. В частности это - Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области, а также город Херсон.

Для восполнения потерь в живой силе, Российская Федерация ведет кампанию по поддержанию мобилизации. Для популяризации военной службы используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство сулит высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.