ВСУ провели контрнаступательную операцию в Запорожской области: карты боев ISW

ВСУ провели контрнаступательную операцию в Запорожской области, тогда как оккупанты хотят взять в окружение Авдеевку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

23 марта российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Макеевки (22 км северо-западнее Кременной), Белогоровки. (10 км к югу от Кременной), Верхнекаменского (21 км к югу от Кременной).

Министерство обороны Великобритании (МО) сообщило, что российские войска, вероятно, преследуют цель захватить Купянск, расширить свою зону безопасности на запад и включить реку Оскол в свои оборонительные линии. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска уничтожили многие единицы новой российской техники за последние несколько недель, поскольку российские силы используют больше обычных сил и бронетехники на Лиманском и Купянском направлениях.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, указывают на ограниченное наступление россиян юго-восточнее Белогоровки. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Тернов (17 км к западу от Кременной), Макеевки и Белогоровки, но продвинулись к реке Северский Донец в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной).

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал кадры, на которых утверждается, что командир спецназа "Ахмат" и заместитель командира 2-го корпуса армии так называемой "ЛНР" Апти Алаудинов захватили украинского военнопленного под Белогоровкой.

Российские войска продолжают строительство укреплений в приграничных районах Брянской и Курской областей. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают закреплять местность в Брянской и Курской областях и проводят неопределенные демонстративные действия в Белгородской области, пытаясь воспрепятствовать переброске украинских войск на другие участки линии фронта.

Бои на Донбассе

23 марта русские войска продолжили атаковать город Бахмут и его окрестности. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что подразделения группы "Вагнера" остаются основными российскими силами, действующими на бахмутском направлении, и они еще не потеряли своих наступательных возможностей.

Сырский отметил, что хотя группа "Вагнера" все еще имеет численное преимущество на передовой, украинские силы продолжают истощать наемников, что позволит украинским силам проводить неопределенные наступательные операции. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские и украинские войска 35 раз контактировали по всей линии фронта в Бахмуте, 29 из которых – в городе или в его непосредственной близости.

В Генштабе Украины сообщали, что в Бахмуте ведутся постоянные позиционные бои, а украинские войска отразили российские штурмы к северо-западу от Бахмута в Александро-Шултино и Богдановке; северо-восточнее Бахмута в Васюковке; и к югу от Бахмута в Предтечином. Российские источники утверждали, что российские силы полностью очистили промышленную зону в северном Бахмуте и продолжают бои в центральном и южном Бахмуте.

Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются юго-западнее Бахмута в Ивановском и что наемники "Вагнера" атакуют Крахмальное северо-западнее Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 22 марта, показывают, как украинские войска избивают из стрелкового оружия по соседним российским силам на западном берегу реки Бахмутка, что, вероятно, указывает на то, что некоторые русские форсировали реку.

23 марта российские силы продолжали атаковать украинские позиции вокруг Авдеевки. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали севернее Авдеевки, Новокалинового, Степного, Ласточкиного и Бердичева; к западу от Авдеевки в Северном, Водяном, Невельском, Первомайском; и самой Авдеевке.

Российские источники утверждали, что российская артиллерия установила огонь над украинским путем снабжения Орловкой. Российские источники утверждали, что русские войска очистили западную окраину Новобахмутовки (около 12 км северо-восточнее Авдеевки) и продолжали наступление на Первомайское и Северное с юга.

Другой российский источник выразил сомнение, что российские силы захватили Новобахмутовку и Степное, и отметил, что российские силы также ведут бои за Каменку (около 5 км к северо-востоку от Авдеевки). Российский источник утверждает, что пока слишком рано говорить о попытках России создать котел вокруг Авдеевки и оперативных успехах в этом районе.

Российский "военкор" утверждал, что российские силы продвинулись в направлении Новокалинового и достигли неопределенной возвышенности в этом районе. Российские источники также утверждали, что части российской 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного военного округа) атаковали Тоненьке (7 км северо-западнее Авдеевки).

На Авдеевском направлении российские войска продолжают формировать новые бригады из унаследованных подразделений так называемой ДНР и мобилизованных. Российский источник утверждает, что бывший 9-й отдельный Мариупольско-Хинганский десантно-штурмовой полк морской пехоты так называемой ДНР переформирован в 9-ю гвардейскую мотострелковую бригаду РФ и сейчас действует на Авдеевском направлении.

В так называемой ДНР сообщили, что на авдеевском направлении действуют подразделения 14-й артиллерийской "Кальмиусской" бригады и 1-й "Славянской" бригады 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".

ISW ранее наблюдала за многочисленными обращениями российских мобилизованных военнослужащих по поводу их подчинения подразделениям так называемой "ДНР", что указывает на то, что российское военное командование, вероятно, усиливает и/или расширяет подразделения так называемой "ДНР" мобилизованным персоналом. Российские военные возобновляют бригады времен Второй мировой войны, такие как 9-я гвардейская мотострелковая бригада Красной армии.

Министерство обороны России может сформировать некоторые из новых дивизий, о которых оно объявило 17 января, путем официальной интеграции промежуточных сил так называемых "ДНР" и "ЛНР" в ВС РФ, а не создавать совершенно новые дивизии с нуля. Текущий набор наблюдаемых усилий по формированию сил свидетельствует о том, что российское военное командование, очевидно, придает приоритет формированию мотострелковых подразделений, а не восстановлению танковых подразделений.

ISW не наблюдала за восстановлением или повторным использованием ряда элитных танковых полков и бригад, уничтоженных в боях, и восстановления расформированных мотострелковых подразделений Красной Армии, а не восстановления нынешних танковых частей, может отражать реальность, которой не хватает российской армии танков, необходимых для восстановления танковых частей.

Российские войска продолжали наступательные действия западнее Донецка, но по состоянию на 23 марта не возобновляли наступление близ Угледара. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали Марьинку и Победу, что в 22 и 25 км юго-западнее Донецка, и российские источники повторили подобные сообщения.

Российский источник утверждал, что подразделения 155-й российской морской пехотной бригады продолжают выполнять боевые задачи в районе Угледара, и недавно опубликовал кадры из этого района, указывающие на то, что российские и украинские силы ведут позиционные бои вблизи Угледара.

"Южная ось"

Украинский Генштаб сообщил, что все российские подразделения, дислоцированные в Новой Каховке, покинули город на 22 марта. В формулировке доклада украинского Генштаба прямо упоминается, что российские силы "вышли", и не поддается толкованию российской ротации, как предполагают некоторые наблюдатели. Российские военные блоггеры утверждали, что русские войска остались в городе. ISW не наблюдала визуального подтверждения, подтверждающего какое-либо утверждение. ISW считает, что российские военные все еще контролируют Новую Каховку.

Украинские войска продолжают совершать рейдовые действия над Днепром в Херсонской области и продолжают наносить удары по российским позициям на восточном (левом) берегу реки. На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 20 марта, видно, как российские войска наносят удары по украинским войскам, действующим на юго-востоке острова Большой Потемкин.

На опубликованных 23 марта видео с геолокацией боевых действий видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским позициям у Винрассадника на восточном (левом) берегу Днепра. Глава Херсонской областной военной администрации Украины Сергей Хлань дополнил заявление оккупационного председателя Херсона Владимира Сальдо о том, что российские войска втрое увеличили численность личного состава на восточном (левом) берегу Днепра в ожидании украинского контрнаступления. Хлань критиковал оборонительные меры русских войск, утверждая, что они установили всего три линии обороны.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. 22 марта российский "военкор" заявил, что украинские войска контролируют около половины Новоданиловки (53 км юго-восточнее города Запорожья) и что этот поселок раньше был неоккупированной серой зоной. Другой военный блоггер 23 марта заявил, что украинские войска вели контрнаступление в направлении Роботине (66 км к юго-востоку от города Запорожья).

Российские войска регулярно обстреливали Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.