ВСУ отбили почти 80 атак на пяти направлениях, уничтожили 2 ракеты и ЗРК россиян, - Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили на них более 79 атак противника", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси. Однако формирований наступательных группировок не отмечено.

В то же время противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Обстрелял из минометов и ствольной артидерии более 20-ти районов населенных пунктов. Среди них Тимоновичи Черниговской области, Заруцкое и Поповка Сумской области, а также Морозова Долина, Стрелка, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Мел, Ольховатка, Шевьяковка, Амбарное и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки Луганской области, а также Григоровки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки. Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечи Донецкой области. Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Всего от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись, в частности Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области, Красного Маяка, Берислава, Львова, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 состава горюче-смазочных материалов.