ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, 9 артсистем и 8 БПЛА за сутки

По данным на утро понедельника, 17 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 590 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 182660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 артсистем и 8 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, за неделю, с 10 по 16 апреля, украинские военные ликвидировали 3920 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 27 БПЛА.

Напомним, украинские военные 16 апреля уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.

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