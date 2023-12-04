ВСУ подтвердили продвижение в районе Кременной Луганской области: карты ISW

Украинские войска продолжили наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и подтвердили продвижение. Также ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении и наземные операции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, 3 декабря российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к северо-востоку от Петропавловки и вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества.

Украинские войска продолжили локальные наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение. Видеозапись, опубликованная 29 ноября и размещенная 2 декабря, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Дибровы.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Синьковки, Ямполевки, Торского и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

ISW выяснил, что украинские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута 3 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута.

Министерство обороны России (МО) заявило, что украинские войска безуспешно атаковали близ Клещиевки.

Российские войска вели наступательные операции близ Бахмута, но 3 декабря не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Российские войска провели наступательные операции под Авдеевкой 3 декабря и недавно добились подтвержденных успехов. Видеозапись, опубликованная 28 ноября и размещенная по геолокации 2 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степового.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Первомайского.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки и Новокалиново; к югу от Тоненького и вблизи Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил 3 декабря, что российские войска открыли два дополнительных направления атаки на промышленную зону к юго-востоку от Авдеевки и со стороны Спартака во время третьей волны атак на Авдеевку, чтобы отвлечь украинские силы.

Барабаш также заявил, что российские войска ждут улучшения погодных условий, чтобы снова использовать тяжелую технику в наступлениях.

Российские войска проводили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но 3 декабря не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Марьинки и Новомихайловки и юго-восточнее Угледара.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что заявления о российских достижениях в Марьинке не соответствуют действительности.

"Южная ось"

По словам ISW, 3 декабря российские войска продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку близ Старомайорского.

По сообщениям института, украинские войска продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 3 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что российские войска отразили небольшие атаки украинской пехоты вблизи Работино и Новопрокоповки; и к северо-западу от Вербового.

ISW пишет, что украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 3 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы сохраняют позиции на левом берегу и ведут контрбатарейный огонь в этом районе.

Российские войска 3 декабря продолжали контратаковать в западной части Запорожской области, но никаких подтвержденных успехов не добились.

По словам Генштаба, украинские войска отразили российские контратаки к югу от Работино, к северо-западу от Вербового и вблизи Новопокровки.