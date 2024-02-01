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ВСУ уничтожили на левом берегу Днепра два наблюдательных пункта врага

Фото: ВСУ уничтожили на левом берегу Днепра два наблюдательных пункта врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают попытки выбить позиции украинских воинов на левобережье Днепра. ВСУ отработали по двум наблюдательным пунктам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

За прошедшие сутки враг предпринял 3 неудачных попытки штурмовых действий, но отошел после потерь в живой силе и технике.

В то же время россияне продолжают проводить аэроразведку, а также давить артиллерийскими обстрелами, ударными дронами, управляемыми авиабомбами. Также возобновили удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам. Среди потерь врага: 

  • 32 оккупанта; 
  • 1 реактивная система залпового огня "Град";
  • 9 орудий, в том же числе гаубица "Мста-Б";
  • 3 БПЛА: 2 ударных "Ланцеты" и разведывательный "Мерлин";
  • 7 единиц автомобильной техники;
  • 2 наблюдательных пункта.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 февраля, украинские воины   ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 386230 военных.

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