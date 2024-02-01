ВСУ уничтожили на левом берегу Днепра два наблюдательных пункта врага

За прошедшие сутки враг предпринял 3 неудачных попытки штурмовых действий, но отошел после потерь в живой силе и технике.

В то же время россияне продолжают проводить аэроразведку, а также давить артиллерийскими обстрелами, ударными дронами, управляемыми авиабомбами. Также возобновили удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам. Среди потерь врага:

32 оккупанта;

1 реактивная система залпового огня "Град";

9 орудий, в том же числе гаубица "Мста-Б";

3 БПЛА: 2 ударных "Ланцеты" и разведывательный "Мерлин";

7 единиц автомобильной техники;

2 наблюдательных пункта.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 386230 военных.